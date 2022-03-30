رضوان: حق العودة مقدس وهو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، اليوم الأربعاء، أن حق العودة مقدس وهو حق فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية.

وقال رضوان في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض:" إن هذه الجماهير الحاشدة التي خرجت اليوم لتوجه رسالة للمطبعين والمهرولين بأننا نرفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله وأننا أصحاب الأرض الحقيقين وأن الاحتلال إلى زوال ولن يكتسب الشرعية من خلال هذه اللقاءات التطبيعية".

وأضاف :" تتزامن ذكرى يوم الأرض مع العمليات البطولية في السبع والخضيرة وتل الربيع وتصاعد المواجهة مع الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وأهلنا في الثمانية وأربعين واسناد ودعم غزة العزة لأهلنا في الداخل المحتل لتؤكد على وحدة الشعب والأرض والقضية في مواجهة الاحتلال وأن المقاومة هي الطريق الأقصر والأمثل لتحرير فلسطين".

ووجه القيادي في حماس التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، قائلا:" نوجه التحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج ونخص بالذكر أهلنا في الثمانية وأربعين الذين قدموا الشهداء دفاعا عن الأرض والثوابت كما نحيي أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده الذين خرجوا اليوم ليؤكدوا على وحدتهم وتمسكهم بالثوابت الوطنية".

كما وجه رسالة لفلسطيني الداخل المحتل48، قائلا:" نقول لأهلنا في الثمانية وأربعين نحيي صمودكم وثباتكم ومقاومتكم للاحتلال الصهيوني الذي يحاول اقتلاعكم من أرضكم ودياركم ويمارس نظام الفصل العنصري ضدكم فمزيدا من المقاومة والمواجهة لهذا المحتل ونحن معكم ولن نخذلكم ولن نتخلى عنكم".

و يُحيي الفلسطينيون اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 الذكرى السادسة والأربعين “ليوم الأرض”، بمسيرات جماهيرية حاشدة في كافة الاراضي الفلسطينية "قطاع غزة والضفة والقدس والداخل المحتل "، وسط تصاعد العمليات الفدائية ضد الاحتلال "الاسرائيلي" الذي استباح كافة الاراضي الفلسطينية وخاصة الداخل المحتل والنقب ، وانتهاكاته للأراضي الفلسطينية.