بلدية غزة تطلق حملة تنطيف "شاطئ البحر" في يوم الأرض

أطلقت بلدية غزة، الأربعاء، حملة لتنظيف شاطئ البحر، إحياء للذكرى 46 لـ"يوم الأرض" الذي يوافق 30 مارس/ آذار من كل عام.

وشارك في الحملة التي تم تنظيمها على شاطئ بحر مدينة غزة، عشرات من الفلسطينيين الذين ارتدوا سترات ذات ألوان برتقالية وصفراء.

وقال حاتم المبيض، منسق الأنشطة والمبادرات في البلدية، إن الحملة "تتزامن مع يوم الأرض، للتأكيد على ضرورة المحافظة على البيئة والشاطئ نظيفا".

وأضاف أن "الحملة تم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والجامعات الفلسطينية المختلفة، والأطر الشبابية، والمؤسسات المجتمعية".

وأوضح أن جميع الفلسطينيين المشاركين في الحملة "يساهمون في الحفاظ على البيئة، وإرسال رسالة للمواطنين وزوّار الشاطئ بضرورة الحفاظ عليه جميلا".

وفي 30 مارس يُحيي الفلسطينيون ذكرى "يوم الأرض" الذي تعود أحداثه لعام 1976 عندما صادرت السلطات الإسرائيلية مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وهو ما تسبب بمظاهرات أدت لوقوع قتلى وجرحى.