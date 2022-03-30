الاحتلال يعتقل شابين مقدسيين بعد الاعتداء عليهما

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، شابين من المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادرمحلية :" إن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة باحات المسجد الاقصى واعتدت على شابين خلال تواجدهما في المسجد –لم تعرف هويتهما بعد- قبل أن تعتقلهما".

وتشن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل يومي حملات اعتقال ومداهمة للعديد من مناطق مدينة القدس ومدن الضفة الفلسطينية، فقد اعتقلت فجر اليوم الأربعاء30/3/2022، منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ عملية "تل أبيب" في بلدة يعبد في محافظة جنين بالضفة المحتلة، واعتقلت قرابة الـ25 مواطن جلهم من أقرباء الشهيد حمارشة.