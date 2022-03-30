بركة: الاحتلال يشن حملة شرسة وتحريضية ضد الشعب الفلسطيني

أكد رئيس لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل محمد بركة، اليوم الأربعاء، أن هناك حملة كبيرة هذه الأيام حملة شرسة من المؤسسة الإسرائيلية وتحريض كبير على الشعب الفلسطيني.

وقال بركة، خلال المهرجان المركزي في ميناء غزة احتفاء بذكرى يوم الأرض: إن "قطاع غزة يئن تحت الحصار والضفة يجري تقطيعها بالاستيطان والملاحقات، والقدس تئن في محاولات إسرائيلية لاغتيال هويتها العربية الإسلامية المسيحية؛ هم يستهدفون المقدسات ويستهدفون السكان والبيوت ويريدون فعلاً تغليب هوية القدس لكن هيهات".

وأضاف رئيس لجنة المتابعة العليا، أن أبناء الداخل المحتل متمسكون بأرضهم وهويتهم.

وشدّد بركة، على أنه في يوم الأرض هنالك أمر يجب أن نقوله لأنفسنا؛ هذا الانقسام آن له أن ينتهي، هذه الهدية المجانية التي تعطى للاحتلال يجب أن تنتهي.

وأشار إلى أن قرار إنهاء الانقسام هو قرار فلسطيني، لذلك آن الأوان أن ننهي الفصل المظلم؛ كي يتمكن الشعب الفلسطيني من القيام بواجباته في مواجهة الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري.

كما وأكد بركة، أن يوم الأرض هو يوم العهد للتاريخ والهوية، وتابع: "لن ننكث هذا الوعد ما حيينا".