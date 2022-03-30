الفصائل الفلسطينية: شعبنا موحد في مقاومة الاحتلال

أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني موحد في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان ومواجهة سياسة التمييز العنصري.

وشدّدت الفصائل الفلسطينية، على أن الفصائل موحدة في الميدان في غزة وبيتا والنقب، موضحةً أن الشعب الفلسطيني تواق لتجسيد الوحدة السياسية بإنهاء الانقسام والاتفاق على استراتيجية وطنية موحدة

كما وأكدت على مواصلة الكفاح والنضال والمقاومة والتمسك في الأرض التي تعد مركز الصراع.

وأضافت أن رسالة الفصائل للاحتلال، أن "الشعب لن يكون عبدا لاحتلالكم وسيواصل النضال حتى زوال الاحتلال".

وفي ذكرى يوم الأرض 46، بيّنت أن هذه الذكرى "علامة فارقة في المقاومة والكفاح الوطني".

وجهت الفصائل، رسالة إلى وزراء خارجية العرب المطبعين في النقب، قائلةً أنه "بدلاً من تحمل مسؤوليتكم التاريخية والقومية تجاه الشعب والقدس والمقدسات التي تنتهك، وعوضا عن تحرككم بجدية لوقف الانتهاكات إلا أنكم تتصارعون للقاء الاحتلال".

وأحيت الجماهير في قطاع غزة ذكرى يوم الأرض الـ46 بعنوان "وطن واحد، شعب واحد"، بمهرجان مركزي حاشد في ميناء غزة.