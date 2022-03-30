بالصور الرابطة الإسلامية تكرم الطلبة المتفوقين في الكلية العربية برفح

كرمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الطلبة المتفوقين في الكلية العربية للعلوم التطبيقية، في حفل مهيب داخل قاعة المؤتمرات في الكلية برفح، بعنوان فوج يوم الأرض وذلك احتفاءً بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني

وجاء ذلك بحضور عميد الكلية العربية الدكتور روحي عواجة، الأستاذ خالد زنون، منسق ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية الأستاذ محمود شلح، الأستاذ خالد معمر منسق الرابطة الإسلامية في رفح، والأستاذة أسماء الواوي منسقة الرابطة الإسلامية في الاقليم، بالإضافة إلى عدد من كوادر الرابطة الإسلامية والطلبة المحتفى بهم وذويهم.

وأكد د.روحي عواجة على شكره لحركة الجهاد الإسلامي، والرابطة الإسلامية على مساندتها ودعمها المستمر للطالب الفلسطيني.

بدوره نوّه أ. خالد زنون إلى أن الثورة الفلسطينية سراجها الدائم وسلاحها الداعم هو العلم، مستشهداً بقول الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي: "المثقف اول من يقاوم وآخر من ينكسر".

من جانبه، أوضح أ.خالد معمر أن الحفل هذا العام جاء في مناسبة حاضرة وستبقى حيّة طالما بقي فلسطيني على قيد الحياة.

وباركت أ. أسماء الواوي للطلبة تفوقهم متمنية لهم حياة مملوءة بالتفوق والنجاح.

وفي ختام الحفل تم تكريم الكلية والطلبة المتفوقين.















