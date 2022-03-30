داخلية غزة تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الخميس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس (31 مارس).

وبينت الوزارة في بيان لها وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن السفر سيكون للأسماء المتبقية من كشف الحافلة التاسعة، والعاشرة من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/16) و المتأخرون من الكشف السابق رقم (15)، داعية المدرجة أسماؤهم في الكشوفات ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت المسافرين لضرورة إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـ.هداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر .

وأوضحت الوزارة في بيانها مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 3/31: فحص الحافلات (2-4).

- الأحد 4/3: فحص الحافلات (5-7).

- الإثنين 4/4: فحص الحافلات (8-10).

وطالبت الوزارة المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان و ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.، لافتة إلى أنها غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

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