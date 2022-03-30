آلية التسجيل .. وزارة العمل بغزة تعلن عن مشروع جديد للعمل

أعلنت وزارة العمل في غزة وبتمويل من مؤسسة الهلال الأحمر القطري عن فتح باب التسجيل لمشروع فتح باب رزق للنساء والشباب من الأسر المتعففة "مكون العمل عن بعد"، لتدريب واحتضان وتشغيل النساء والشباب من خلال منصات العمل عن بعد، في التخصصات الآتية:

1. الترجمة باللغة الإنجليزية. 2. التسويق الالكتروني. 3. كتابة المحتوى الإلكتروني باللغة العربية. 4. تصميم واجهات المستخدم UX-UI design. 5. برمجة تطبيقات الموبايل باستخدام Flutter programming.

شروط الاتحاق بالبرنامج : يجب أن تنطبق على الراغب في الالتحاق بالمشروع معايير الاختيار التالية : 1 .أن يكون المتقدم لا يعمل . 2 .الا يزيد عمر المتقدم/ة عن 35 عاما. 3 .أن يكون خريج/ة جامعي في أحد التخصصات ذات العلاقة بالمجالات التي يستهدفها المشروع. 4 .أن يمتلك مهارات ومعرفة تلائم الحد الادنى من المتطلبات في مجالات التدريب المشار إليها في الاعلان .