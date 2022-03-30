القيادي عز الدين : العدو لا يفهم إلا لغة القوة والاحتلال يتخوف من "سيف القدس"

أكد القيادي طارق عز الدين، المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة المحتلة اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 ، ان العملية جاءت لتؤكد أن المقاومة مستمرة ومتواصلة بأشكالها كافة، وأن العدو لا يفهم الا لغة القوة، وردآ على المطبعين العرب في النقب الذين أدانوا عملية الخضيرة.

وقال عز الدين: "إن رسالة العملية، أن الاحتلال الذي يواجه شعبنا، لن يفلح في ثني أبنائه عن أداء واجبهم بكل شجاعة وبسالة".

واعتبر أن العملية جاءت في الزمان والمكان المناسبين، وفي يوم الأرض لنجدد العهد والقسم بالدم، إن هذه الأرض لنا وسنبقى ندافع عنها.

وقال عز الدين: "إن الشهيد البطل ضياء حمارشة من يعبد بجنين المحاصرة بالمستوطنات، ورغم ذلك تخطى كل هذه المنظومة الأمنية ليصل إلى فلسطين، وينفذ عمليته البطولية ، مشدداً على أن شعبنا هو الذي يقرر البوصلة، ولمن هذه الأرض ويحدد ساعة الانطلاق وساعة التوقف".

وأوضح أن الاحتلال يعلم أن معركة "سيف القدس" لها ما بعدها، وأنها حاضرة للدفاع عن شعبنا ومقدساتها ، موضحاً ان الاحتلال يتخوف من "سيف القدس" في ظلال شهر رمضان، ولذلك يحاول منع المقاومة، إلا أن المقاومة قالت كلمتها، وستلقن الاحتلال درساً قاسيآ.