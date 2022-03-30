الشرطة تحذر من استخدام المفرقعات والألعاب النارية وتصنيعها وترويجها

حذرت الشرطة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 30/3/2022، من استخدام المفرقعات والألعاب النارية أو الاشتراك في تصنيعها وترويجها.

وأكدت الشرطة، استمرار إجراءاتها لمنع تصنيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات في قطاع غزة، وملاحقة منتجيها ومروجيها؛ وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، نظراً لخطورتها على سلامتهم وما تُشكله من مصدر إزعاج وترويع للمواطنين.

وكثفت الشرطة، ومع حلول شهر رمضان المبارك وحرصاً على توفير الأجواء المناسبة جهودها في ضبط مصادر إنتاج تلك المواد الخطرة، وتُجارها ومُروجيها، حيث تم خلال الأسابيع الماضية ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة مفرقعات، و18 كيلو جرام مواد تستخدم في تصنيعها، وإحالة 3 من التجار للنيابة العامة، وذلك خلال المهام والجولات التفتيشية لإدارات المباحث العامة.

وحذرت، من استخدام تلك المفرقعات والألعاب النارية أو الاشتراك في تصنيعها وترويجها، حيث سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية المُشددة بحقهم.