الشيخ عزام: يوم الأرض رمز لمظلومية شعبنا وتذكير بمأساته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافد عزام اليوم الأربعاء 30/3/2022، أن يوم الأرض هو رمز لمظلومية الشعب الفلسطيني التي تبدو واضحة، حيث تحول يوم الأرض إلى يوم غضب وتذكير العالم بأن هناك مأساة يعيشها الشعب الفلسطيني .

وشدد الشيخ عزام في تصريح لإذاعة القدس، على أن العمليات البطولية هي تعبير عن الغضب والظلم الذي يعشيه أبناء شعبنا , وتأتي لتوقف العنجهية والغطرسة التي يمارسها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني .

وبين، أن الظروف الإقليمية لا تساعد الفلسطينيين، وقد تهدأ العمليات الفدائية لكن شعبنا لن يستسلم ولن يخضع و هو يعيش أصعب الظروف .

وقال الشيخ عزام :"حتى لو هدأت الأمور فإن المواجهة مع الاحتلال لم تنته طالما ظل قائما ً ويتعامل بوحشية وعدوانية مع شعبنا ."

وأكد، على أن قمة النقب كانت تعبيراً عن الوضع المتردي الذي تعيشه المنطقة والدول العربية التي تقف عاجزة عن القيام بواجبها الأخلاقي والشرعي تجاه أقدس القضايا "القضية الفلسطينية" .

واعتبر الشيخ عزام، أن يوم الأرض هو من الأيام الذي يحتفي فيه الفلسطينيون و يتذكرون فيه مأساتهم ويحاولون التأكيد للعدو وللعالم بأسره لا يمكن للحق أن يضيع وبأن القضية الفلسطينية ستضل هي الأساس .