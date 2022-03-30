بالفيديو شاهد: بغرابة شديدة وصدمة محمد صلاح يهدر أول ركلة ترجيح لمنتخب مصر

تمكن منتخب السنغال من حصد بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، بعد الفوز أمام مصر بنتيجة 3-1 في ضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف وحيد للأسود.

وقد أهدر نجم فريق ليفربول محمد صلاح ركلة جزاء في المباراة، بغرابة شديدة صدمت الجميع، وكافة المعلقين على المباراة.

وكان الفراعنة قد حققوا فوزًا على أسود التيرانجا، يوم الجمعة الماضي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، بهدف دون رد سجله النجم العالمي محمد صلاح.

واستطاع منتخب السنغال الفوز بهدف دون رد سجله ديلا في الدقيقة 3 من عمر اللقاء، مما أدى إلى اللجوء إلى شوطين إضافيين، ومن ثم ركلات ترجيح، حيث أهدر كل من محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فيما سجل عمرو السولية الركلة الوحيدة للفراعنة.