اجتماع "للكابينت" اليوم ورفع حالة التأهب في القبة الحديدية على حدود غزة

يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 اجتماعاً في أعقاب عملية "بني براك" قرب تل أبيب ، التي أسفرت عن مقتل 5 صهاينة وإصابة آخرين واستشهاد منفذ العملية التي زعمت وسائل الاعلام العبرية إنه من بلدة يعبد بجنين، بمساعدة اثنين آخرين.

وقال جيش الاحتلال ان قواته رفعت حالة التأهب في القبة الحديدية في جنوب فلسطين المحتلة".

وقرر وزير الاستخبارات "الاسرائيلي" "اليعازر شتيرن" قطع زيارته للأمارات والعودة فوراً للمشاركة في اجتماع الكابينت المقرر اليوم في اعقاب عملية "بني براك".

ووفق إحصائية العمل المقاوم فإن 11 صهيوينا قتلوا خلال أسبوع في 3 عمليات ضربت العمق الإسرائيلي.

اتخذت ما تسمى "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية"، مساء أمس سلسلة قرارات عاجلة بهدف محاولة منع تنفيذ مزيد من العمليات في الداخل المحتل.

وبحسب قناة "ريشت كان"، فإن الشرطة الإسرائيلية قررت لأول مرة منذ حرب "سيف القدس” رفع مستوى التأهب في صفوف أفرادها إلى أعلى مستوى.

فيما قرر الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته بأربع كتائب أخرى غير التي أعلن عن نشرها بعد عملية الخضيرة، للعمل على خط التماس مع الضفة الغربية، فيما سيتم تعزيز قواته على حدود غزة.

فيما قرر مجلس بني براك ورمات غان رفع حالة التأهب وتعزيز الأمن في مدارس ورياض الأطفال والمراكز التجارية العامة بعد العملية التي وقعت الليلة في المنطقة وأدت لمقتل 5 إسرائيليين.

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تقرر منع العمال الفلسطينيين من دخول مناطق الخط الأخضر اليوم الاربعاء.