لمناقشة تجهيز المشفى الجامعي: رئيس جامعة الإسراء يلتقي وزيرة الصحة

التقى الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيس جامعة الإسراء، الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة، لمناقشة أخر التطورات المتعلقة في تجهيز المستشفى الجامعي، وذلك في مقر الوزارة بمدينة رام الله بالضفة المحتلة.

وأطلع د. الفرا الوزيرة الكيلة على تفاصيل بناء المستشفى التعليمي، وكافة المراحل الخاصة بتجهيزه، سيما المرحلة الأولى، وما تم انجازه حتى اللحظة، لافتًا إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق رسالة الجامعة تجاه خدمة طلبتها وأبناء المجتمع، والذي من شأنه أن يساعد في توفر الخدمات الصحية اللازمة لأبناء شعبنا.

من جانبها، أثنت الدكتورة كيلة على مسيرة الجامعة ورؤيتها التطويرية، معربةً عن سعادتها على ما تم انجازه في "هذا الصرح الطبي الكبير"، ووعدت مشكورة بتقديم الدعم اللازم للأقسام الطبية المختلفة التي يضمها المشروع، سيما قسم الأورام وأمراض الدم ليكون المستشفى كأحد المراكز الطبية المتخصصة، التي تقدم جميع الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية ويساعد في تقليص الفجوة العلاجية لهم بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة.

والجدير بالذكر أن وزيرة الصحة وضعت في وقت سابق، حجر الأساس لبناء المستشفى الجامعي، في 7 سبتمبر من العام 2020، برعاية كريمة من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد شتيه، وذلك بمدينة الزهراء وسط قطاع غزة.