حزب الله: عملية "بني براك" صفعة قوية للاحتلال

أكّد حزب الله، اليوم الأربعاء 30/3/2022، أنّ عملية "بني براك" شرقي "تل أبيب" أثبتت أن "لا مكان آمناً لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر".

ووجّه حزب الله، في بيان، تحيةً إلى "الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال الذين وجهوا صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب".

وأضاف: "تصاعد عمليات المقاومة وتلاحقها يؤكد أنّ شعبنا الفلسطيني مصمم على الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه"، لافتاً إلى أنّ "كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمان للعدو، ولن تغير من قرار الشعب الفلسطيني".

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل أمس، احتفالات ابتهاجاً بالعملية الفدائية في "تل أبيب"، حيث وزّع الأهالي الحلوى.