"إسرائيلية": منفذ عملية "تل أبيب" طالبني بإخلاء المكان لأنه لا يريد استهداف نساء أو أطفال

أدلت امرأة "إسرائيلية" تواجدت في مكان العملية، بشهادتها حول عملية "تل أبيب" البطولية، التي نفذها مقاومون فلسطينيون، مساء أمس الثلاثاء 29 مارس 2022، والتي أدت إلى مقتل 5 مستوطنين وإصابة آخرين.

وقالت المرأة "الإسرائيلية: "طلب منا أحد المنفذين أن نبتعد من المكان لأنه لا يريد استهداف نساء أو أطفال، وفي مقطع آخر قالت إنه فعل ذلك أيضاً مع امرأة متدينة كانت برفقة أطفالها، ثم بدأ بإطلاق النار".

وقتل خمسة "إسرائيليين" وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب".

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي "بني براك ورمات جان".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.