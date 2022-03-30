خبير عسكري: العمليات البطولية تؤكد للعدو أن لا أمن له على أرض فلسطين

رأى الخبير العسكري المتقاعد أمين حطيط، أن الشعب الفلسطيني يمتلك القدرات والعزيمة والإرادة القوية ما يزيل الصعاب وينتصر، وله حق الدفاع عن النفس واسترجاع الأرض في ظل ما تتعرض له القضية.

وقال حطيط في حديث لإذاعة "الأقصى": "الشعب الفلسطيني يرى أن السبيل لاسترجاع الحق هو المقاومة وليس المفاوضات والتطبيع، وهذه العملية البطولية تكتب التاريخ الجديد وتذل إسرائيل وتهز منظومة أمنه الذي سعى لتطويرها".

وأشار إلى أن مثل هذه العمليات غير قابلة الاحتواء والمنع ولن يستطيع الاحتلال بكل أجهزة أمنه أن يوقفها، والعمليات البطولية تقول للعدو إنه لا أمن لك على أرض فلسطين وأن الشعب الفلسطيني لن تكبله أي مفاوضات أو تطبيع، والبوصلة الفلسطينية هي المقاومة.

وأضاف: "أن هذه العمليات لا تتوقف عند مكان معين وهي على مساحة فلسطين، نمط العمليات بطولي استشهادي والمنفذ يتابع مهمته حتى النفس الأخير ما يرعب الصهاينة".

وقتل خمسة "إسرائيليين" وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب".

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي "بني براك ورمات جان".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.