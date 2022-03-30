المغرب يلحق بتونس إلى المونديال برباعية في شباك الكونغو الديمقراطية

تأهل منتخب المغرب لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال.

افتتح عز الدين أوناحي التسجيل للمغرب في الدقيقة 22 بتسديدة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز طارق تيسودالي الهدف الثاني لمنتخب المغرب في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم “ أسود الأطلس” بثنائية.

وفي الشوط الثاني، واصل المغاربة تفوقهم، حيث عاد أوناحي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 54 من متابعة لتمريرة زميله تيسودالي.

وسجل أشرف حكيمي الهدف الرابع للمنتخب المغربي في الدقيقة 70 من متابعة لتسديدة زميله أوناحي.

وسجل بين مالانجو هدف الكونغو الديمقراطية الوحيد في الدقيقة 77، والذي لم يكن كافيًا لمنع المغرب من مرافقة تونس للمونديال للمرة السادسة في تاريخها.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في الكونغو انتهت بالتعادل بين المنتخبين بهدف لمثله.