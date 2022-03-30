كيروش يعلن رحيله عن تدريب منتخب مصر بعد عدم التأهل لكأس العالم

أعلن كارلوس كيروش المدرب البرتغالي لمنتخب مصر، عن نهاية رحلته مع المنتخب الوطني، ورحيله عن تدريب المنتخب الوطني، عقب الفشل في الوصول لكأس العالم 2022، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام السنغال.

وكتب كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتهى الحلم نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا، من أعماق قلبي أقدم امتناني للاتحاد المصري على شرف تدريب المنتخب الوطني".

وأكمل: "إلى كل لاعبي فريقي ومساعديني، تقديري لكم وشكراً على تواضعكم، سوف تكونوا دائما في قلبي".

وتابع: "لقد كان امتيازًا لي أن أعمل وأن أحصل على مساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانين، وأصدقاء رائعين، بدونكم لن يكون هناك شيء ممكن بالنسبة لي في حياتي، أنا فخور جدا بكم أيها الرفاق، أطيب تمنياتي وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين، الى المستقبل".

وكان منتخب مصر قد فشل في التأهل بعدما سقط في فخ الهزيمة أمام مضيفه المنتخب السنغالي بركلات الترجيح، بنتيجة 3-1، بعدما تفوق المنتخب السنغالي في الوقت الأصلي والإضافي بهدف دون رد، ليصبح مجموع المباراتين التعادل بهدف لكل فريق.