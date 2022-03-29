بالصور الجهاد الإسلامي إقليم غزة توزع الحلوى على المواطنين ابتهاجا بعملية "تل أبيب"

أقدمت حركة الجهاد الإسلامي- إقليم غزة، مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، بتوزيع الحلوى على المارة بالمفترقات الرئيسية في المدينة، وذلك ابتهاجا وفرحا بالعملية الفدائية التي نفذها مقاومون فلسطينيون مساء اليوم قرب تل "أبيب"، وأدت إلى مقتل 5 مستوطنين وإصابة آخرين.

وقتل خمسة "إسرائيليين" وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب".

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي "بني براك ورمات جان".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.





























