بالصور شاهد: بعد ساعات من استشهاده: ضياء حمارشة يولد من جديد

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 م
29 مارس 2022
af2bd79e-3280-4b3e-bdef-511f8cbbeace.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

بعد ساعات من استشهاده: ضياء حمارشة يولد من جديد

277453248_974231583466174_5783716056273101401_n.jpg
WhatsApp Image 2022-03-29 at 10.55.26 PM.jpeg

متعلقات