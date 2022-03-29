تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأحد
13° - 11°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.21
يورو
3.53
جنيه مصري
0.17
دينار أردني
4.53
جنيه إسترليني
4.24
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالصور
شاهد: بعد ساعات من استشهاده: ضياء حمارشة يولد من جديد
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:57 م
29 مارس 2022
بعد ساعات من استشهاده: ضياء حمارشة يولد من جديد
متعلقات
الطقس: أجواء شديدة البرودة ومنخفض جوي جديد الثلاثاء
08:07 ص
د. الحساينة : إقرار الاحتلال قانون "منع لم الشمل" فصل جديد من فصول العنصرية
12:35 م
تعرف على عدد ساعات النوم المثالية حسب الفئة العمرية
11:45 م
شاهد ساخر من فيلم صالون هدى الفلسطيني أونلاين 2022
07:57 م
عاجل