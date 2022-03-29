ليلة صعبة على "إسرائيل".. صهاينة: صرنا نخاف المشي في الشوارع

نقلت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/3/2022، أن وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس قوله"إنها ليلة صعبة على "إسرائيل".

فيما قال محرر الشؤون الفلسطينية في صحيفة "يديعوت أحرنوت": قبل 20 عامًا كنا نخاف الصعود في الحافلات، واليوم بتنا نخاف السير في الشوارع. هذه ثالث عملية خلال أسبوع.

فيما ناشد الحاخام الأكبر لإسرائيل ديفيد لاو قائلاً: أناشد الجمهور بالصلاة حتى يزيح الله هذه الغمة، بعد المشاهد القاسية في موجة العمليات الأخيرة.

ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب القصوى بعد عملية تل ابيب البطولية التي قتل فيها خمسة صهاينة.