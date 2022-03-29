لأول مرة منذ سنوات: استنفار صهيوني على أعلى مستوى والتعزيز بأربع كتائب جديدة

قالت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/3/2022، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى وذلك لأول مرة منذ سنوات.

وذكرت المصادر، أن ما يسمى المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي رفع حالة تأهب الشرطة الإسرائيلية إلى أعلى مستوى، كما أمر باستدعاء آلاف القوات في تعزيزات لمهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة.

فيما ذكر موقع والا العبري، أن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قرر تعزيز فرقة الضفة بأربع كتائب مقاتلة أخرى، ليصل مجموع التعزيزات الأخيرة إلى 8 كتائب في أعقاب عملية بني براك