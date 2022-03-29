مستوطن يدهس شابا شرق القدس ويلوذ بالفرار

أقدم مستوطن، مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، على دهس شاب فلسطيني قرب مستوطنة "معالي ادوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، ولاذ بالفرار.

وأفادت مصادر، بأن مستوطنا الشاب الفلسطيني فادي الديمري في منطقة مفرق مستوطنة "معالي ادوميم" شرق القدس، وقد قام المستوطن بالفرار من مكان الدهس".

وقتل خمسة "إسرائيليين" وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب".

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي "بني براك ورمات جان".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.