الصهاينة غاضبون: المقاوم يسخر منا قتلنا ثم شرب العصير

أعرب صهاينة اليوم الثلاثاء 29/3/2022، عن غضبهم لتفاصيل العملية البطولية في "تل أبيب" والتي أدت لمقتل خمسة صهاينة.

وقالت مصادر عبرية :"المنفذ قام بعملية قتل للمستوطنين بسلاحه الرشاش وهو يتجول ثم توجه لاحد آليات بيع المشروبات الغازية وقام بشراء علبة مشروب غازي لينتعش بحقكم..!!"

فيما أعرب محللون صهاينة، عن صدمتهم جراء استمرار العمليات الاستشهادية البطولية، والتي نفذها استشهاديون وقتل على إثرها أكثر من 10 قتلى صهاينة.

وكان مقاوم قد أطلق مساء اليوم النار في أكثر من مكان قرب "تل أبيب"، حيث أن سائق دراجة نارية قام بإطلاق النار نحو مجموعة من المستوطنين، وانسحب من المكان، بعد مقتل 5 مستوطنين.

وقال الصحفي تساحي دابوش: الأمر بدأ يبدو وكأنه بداية انتفاضة.

فيما قال مراسل صحيفة يديعوت الإسرائيلية اليؤور ليفي: "قبل عشرين عامًا كنا نخشى ركوب الحافلات، واليوم نحن خائفون من السير في الشوارع."