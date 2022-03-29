الجهاد: عملية "تل أبيب" تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 29/3/2022، العملية البطولية، التي استهدفت أحد الأحياء الاستيطانية في فلسطين المحتلة عام 48 ، وأدت لمقتل 5 صهاينة، مؤكدةً على استمرار المقاومة والتصدي للاحتلال بكل قوة ودونما أي تردد.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، أن هذه العملية هي تأكيد للإصرار الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه وارهابه .

وشددت على أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عما يرتكبه من جرائم ، وهذه العمليات هي رد فعل طبيعي على ما أوقعه الاحتلال والمستوطنون من سفك للدماء وقتل وتدمير للمنازل واقتلاع للحقول.

واعتبرت العملية، استجابة لصرخات الأطفال والامهات والآباء الذين فقدوا الأعزاء على قلوبهم جراء جرائم العدوان الصهيوني، فيما تبلد ضمير المجتمع الدولي وخرس لسانه أمام ذلك العدوان الغاشم.