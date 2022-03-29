د. عليان: العمليات الفدائية تؤكد أن استرداد حقوق شعبنا بالقوة فقط

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، أن عملية "تل أبيب" هذا اليوم ٢٩ مارس تؤكد أننا لن نتنازل عن دماء شهدائنا التي تسيل منذ سبعون عاماً، كما أننا لن نتنازل عن أرضنا كل أرضنا من النهر إلى البحر.

وشدد د. عليان في تصريح صحفي، على أن كل محاولات الاحتلال لتغيير معالم فلسطين وتشويه رواية أهلها الأصليين لم تفلح على مدار 74 عاما، ولن تفلح يل سنزداد اصرارا وعنفوانا في مواجهة الباطل الصهيوني وايضا لن ندافع عن فلسطين فقط بل سندافع عن كل امتنا العربية والإسلامية وسيدرك قريبا كل أنصار "اسرائيل" من بعض المسئولين العرب انهم أخطأوا العنوان والطريق.

وقال: "في هذا اليوم تتوحد رصاصات شعبنا من النقب الى وادي عارة وآخرا وليس أخيرا اليوم في "تل ابيب" لتؤكد جميعها اننا على موعد مع النصر ووحدة البنادق، ولازال سيف القدس يمدنا كل يوم ببركاته التي ستزهر انتصارات قريبا".

وأضاف: "لازال شعبنا في كل مكان يرسل رسائله التي يفهمها العدو الصهيوني وهي رسائل المقاومة والقتال وأننا ندافع عن حقوقنا ووجودنا ومستقبل أبنائنا".

وتابع: "تؤكد هذه العمليات أن القوة فقط هي طريق استرداد الحقوق وأن من يحلمون بالرضا الصهيوني والمسؤولية من بين احبتنا في ال 48 لن يحصدوا سوى علقم الخيبة والعار".

وأشار إلى "أننا امام انتفاضة حقيقية في الضفة والقدس واهلنا في ال 48 وابطالنا الاسرى في السجون الصهيونية"

ومضى يقول: "بالأمس أكد القيعان أن النقب لنا، وبالأمس أعلنها آل إغبارية ان المثلث والشمال لنا واليوم نؤكد في (تل ابيب) ان كل فلسطين لنا وأننا سنحتفل بيوم الارض من الان فصاعدا بالطريقة التي تعجل بنهايتكم ولم بعد يكفينا يوم واحد للأرض بل سنجعل كل ايامنا أياما للأرض".

وختم تصريحه بالقول: "رسالتنا الى من يحتمون بالعدو الصهيوني انكم تستبدلون العدو الصهيوني الأدنى والحقر بشعوبكم وتاريخ امتكم ومصدر قوتكم وعزتكم فلسطين وهذا الاستبدال سيكون عارا عليكم ولن ترحمكم شعوبكم ولا تاريخ امتكم وستترككم (إسرائيل) قريبا كما تركت كل عملائها سابقا".