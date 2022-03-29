بالفيديو والصور شاهد: توزيع حلويات وسط مدينة جنين احتفاءً بالعملية البطولية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:32 م
29 مارس 2022
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توزيع حلويات وسط مدينة جنين احتفاءً بالعملية

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