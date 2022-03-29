"المجاهدين": عملية اليوم تؤكد أن أمن الكيان المؤقت يتهاوى اليوم أمام ضربات الفدائي البطل

باركت حركة المجاهدين الفلسطينية، العملية الفدائية التي نفذها أحد أبطال الشعب الفلسطيني مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، والتي أكدت إلى مقتل 5 مستوطنين وإصابة عدد آخرين، مؤكدة أن أمن الكيان المؤقت يتهاوى اليوم أمام ضربات الفدائي البطل منفذ عملية تل الربيع النوعية.

وقالت المجاهدين في بيان صحفي صدر عنها: "تتواصل رسائل شعبنا الأبي في وجه الخونة والمطبعين العرب أن هذه الأرض ستلفظ الصهاينة وكل من تآمر معهم على أمتنا".

وشددت على أت فلسطين أرض عربية اسلامية وشعبها ومقاومتها موحد لاقتلاع الكيان المؤقت من جسد أمتنا.

وفي ختام البيان، حيّت جماهير شعبنا الثائرة في كل مكان، مؤكدة أن تصعيد المواجهة وارباك أمن العدو بمزيد من المقاومة والتحدي هو السبيل لاقتلاع المحتل من كل أرضنا.

وقتل خمسة "إسرائيليين" وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب".

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي "بني براك ورمات جان".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.