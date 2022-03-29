الشعبية: العمليات البطولية نتاج جرائم العدو وقطعان مستوطنيه وميليشياته الارهابية

عقب مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية في غزة أحمد خريس، على العملية البطولية التي نفذها مقاومون قرب "تل أبيب".

وقال خريس في تصريح صحفي: "المجد للمقاومة التي تبعث من جديد بالداخل من عملية بئر السبع للخضيرة والآن (تل ابيب)، فهذا الشباب المقاوم يسطر أروع ملاحم البطولة والارادة والعزيمة ويؤكد على خط المقاومة وكنسه للأبد مشروع التعايش والسلام مع هذا الكيان".

وشدد خريس على أن هذه العمليات البطولية نتاج جرائم العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه وميليشايته الارهابية، فلا خيار أمام هذا الكيان إما الموت أو الرحيل عن أرضنا.

وأضاف: "هذه العملية وفي ذكرى يوم الأرض الخالد تؤكد أن هذه الارض لنا وأنها محور الصراع مع هذا الكيان وأنها هذه الأرض تعرف فرسانها جيداً فهي تطرب لرصاصهم وصهيل خيولهم".

وتابع: "هذه العمليات البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال وما يمارسه من تطهير عرقي واغتيالات وملاحقة واعتقال بحق ابناء شعبنا في الداخل والضفة والقدس وغزة".

وأشار إلى أن العمليات البطولية والمتتالية تثبت بوضوح فشل المنظومة الأمنية الصهيونية وهشاشتها أمام عزيمة الفدائي الفلسطيني.

ودعا خريس، جماهير شعبنا في كل أماكن التواجد لإشعال كل اماكن التماس والحواجز ناراً تحت أقدام الغزاة الصهاينة.

وقتل خمسة "إسرائيليين" وجرح آخرون، جراء عملية إطلاق نار في أكثر من منطقة قرب "تل أبيب".

ووفقاً لإعلام الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي "بني براك ورمات جان".

وقالت صحيفة معاريف العبرية: إن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.