لجان المقاومة: عملية "بني براك" تبرهن أن ثورة شعبنا ستتواصل وستزداد اشتعالا

باركت لجان المقاومة الوطنية في فلسطين، نبارك العملية البطولية فيحي بني براك في "تل أبيب" والتي أدت إلى مقتل 5 "إسرائيليين" وجرح أخرين، مؤكدة أنها تشكل فشل وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية للعدو الصهيوني.

وقالت اللجن في بيان صحفي صدر عن مكتبها الإعلامي مساء اليوم الثلاثاء: "إن العملية الفدائية في (بني براك في مدينة تل أبيب) تثبت أن أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم يمتلكون روح المقاومة والتضحية والعطاء العظيمة للرد على العدوان الصهيوني المتواصل على كافة مكونات وفئات الشعب".

وأضافت اللجان: "ـم العملية البطولية في (حي بني براك) في مدينة (تل ابيب) تبرهن أن ثورة شعبنا الفلسطيني ستتواصل وستزداد اشتعالا وكل محاولات اجهاضها عبر الاعتقالات والتشويه ستفشل أمام إرادة المقاومة لدى أبناء شعبنا الثائر".

وفي نهاية البيان، توجهت بتحية فخر واعتزاز لثوار شعبنا وأبطاله الذين نفذوا العملية البطولية في مدينة تل أبيب ويردون الصاع صاعين وندعو شبابنا الثائر في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى المزيد من العمليات والضربات الموجعة للعدو الصهيوني ومستوطنيه المجرمين للجمه وردعه على تغوله وجرائمه بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا.