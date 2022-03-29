مشاورات أمنية عقب عملية "تل أبيب" ومقتل 5 صهاينة



قالت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 29/3/2022، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، سيجري الليلة مشاورات أمنية، عقب عملية "تل ابيب".

ووفقاً لمصادر الاحتلال فبينت سيجري مشاورات مع كل من وزير الحرب ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين.

وكان مقاوم قد أطلق مساء اليوم النار في أكثر من مكان قرب "تل أبيب"، حيث أن سائق دراجة نارية قام بإطلاق النار نحو مجموعة من المستوطنين، وانسحب من المكان، بعد مقتل 5 مستوطنين.

وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.

وتتواصل التوقعات بتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية، في ظل زيادة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتوقعات لدى الاحتلال بتوتر الأوضاع الأمنية في المنطقة.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.