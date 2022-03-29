بالصور شاهد: قتلى وجرحى عمليات إطلاق النار قرب "تل أبيب"

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شاهد: قتلى وجرحى عمليات إطلاق النار قرب "تل أبيب"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:45 م
29 مارس 2022
قتلى وجرحى عمليات إطلاق النار قرب "تل أبيب"
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