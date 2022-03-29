بالفيديو والصور تفاصيل دقيقة للعملية: المنفذ ركب دراجة نارية وأطلق النار في أكثر من مكان

كشفت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 29/3/2022، تفاصيل العملية البطولية التي نفذها أحد الشبان بإطلاق النار في أكثر من مكان في "تل أبيب" وأدت لمقتل 4 مستوطنين. .

ووفقاً لشرطة الاحتلال: فإطلاق النار تم في 3 مناطق في بني براك وتسبب بإصابة 5 اشخاص غالبيتهم في حال الخطر الشديد، في منطقتي بني براك ورمات جان، أعلنت فيما بعد عن مقتل 4 منهم.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية: أن جنود الاحتلال انتشروا بشكل مكثف في بني براك بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار.

ووفقاً للقناة السابعة: فالتحقيقات الأولية أظهرت أن سائق دراجة نارية قام بإطلاق النار نحو مجموعة من المواطنين وقام الانسحاب من المكان. ما زالت الشرطة لا تعرف إن كان مطلق النار قد تم تحييده بشكل مؤكد.