امساكية شهر رمضان 2022 في السودان، يحل علينا شهر رمضان المبارك لعام 2022، بعد أربعة أيام وفق المرصد الفلكي، لهذا يبدأ من اليوم المسلمون في السودان للبحث عن تقويم امساكية رمضان في في بلدهم لعام 1443 / 2022 ومعرفة أوقات الإفطار والسحور يومياً، كونها توضح بالتفاصيل تلك المواعيد التي يعتبرها السودانيون مهمة في حياتهم خلال الثلاثين يوما، فالمواقيت تختلف من بلد إلى بلد وفق اقترابهم من خط الاستواء والابتعاد عنه، ووفق الطبيعة الجغرافية للدولة.

امساكية رمضان في السودان

ولأن بلد السودان تعد من الدول الحارة جدا، فالسودانيون يبحثون عن امساكية شهر رمضان 2022 في السودان، للاطلاع على كل مواقيت السحور والفطور والصلوات، وخاصة لتأخير موعد السحور قبل أذان الفجر مباشرة، حتى يتمكنون من صيام الساعات المفروضة عليهم والتي تتجاوز الـ 14 ساعة يوميا، فهي مهم للجميع، وخاصة أصحاب المهن الشاقة، ومن يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة، كما يحرصون على معرفة أذان الفجر وأذان المغرب، وموعد الإفطار وفق توقيتهم المحلي، وتنشر لكم متابعينا الأعزاء من السودان وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، امساكية شهر رمضان الفضيل للعام الجاري، حتى تتضح الرؤية بخصوص المواعيد طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

امساكية رمضان 2022 في السودان

ويعد رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، فهو يحمل في جعبته الخيرات والثواب والأجر العظيم، فالمسلمون يحرصون على استثمار كل أيامه وأوقاته بالأعمال الصالحة، وقراءة القرآن الكريم والدعوات الرمضانية، لعل الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم، كما يبحثون عن امساكية رمضان 2022 في السودان، للاطلاع على كل مواقيت الأذان والإقامة والسحور والإفطار.

إليكم امساكية رمضان 2022 في السودان

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:35 ص 05:51 ص 12:01 م 03:19 م 06:10 م 07:40 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 04:34 ص 05:50 ص 12:00 م 03:18 م 06:10 م 07:40 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:33 ص 05:50 ص 12:00 م 03:18 م 06:10 م 07:40 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 04:32 ص 05:49 ص 12:00 م 03:17 م 06:10 م 07:40 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:32 ص 05:48 ص 11:59 ص 03:17 م 06:11 م 07:41 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:31 ص 05:48 ص 11:59 ص 03:16 م 06:11 م 07:41 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:30 ص 05:47 ص 11:59 ص 03:16 م 06:11 م 07:41 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:29 ص 05:46 ص 11:59 ص 03:15 م 06:11 م 07:41 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 04:28 ص 05:45 ص 11:58 ص 03:14 م 06:11 م 07:41 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:28 ص 05:45 ص 11:58 ص 03:14 م 06:11 م 07:41 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:27 ص 05:44 ص 11:58 ص 03:13 م 06:12 م 07:42 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:26 ص 05:43 ص 11:58 ص 03:13 م 06:12 م 07:42 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:25 ص 05:43 ص 11:57 ص 03:12 م 06:12 م 07:42 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:24 ص 05:42 ص 11:57 ص 03:11 م 06:12 م 07:42 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:24 ص 05:41 ص 11:57 ص 03:11 م 06:12 م 07:42 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:23 ص 05:41 ص 11:57 ص 03:10 م 06:12 م 07:42 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:22 ص 05:40 ص 11:56 ص 03:09 م 06:13 م 07:43 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:21 ص 05:40 ص 11:56 ص 03:09 م 06:13 م 07:43 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:21 ص 05:39 ص 11:56 ص 03:08 م 06:13 م 07:43 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:20 ص 05:38 ص 11:56 ص 03:08 م 06:13 م 07:43 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:19 ص 05:38 ص 11:56 ص 03:07 م 06:13 م 07:43 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:18 ص 05:37 ص 11:55 ص 03:06 م 06:14 م 07:44 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:18 ص 05:37 ص 11:55 ص 03:06 م 06:14 م 07:44 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 04:17 ص 05:36 ص 11:55 ص 03:05 م 06:14 م 07:44 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 04:16 ص 05:36 ص 11:55 ص 03:05 م 06:14 م 07:44 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 04:16 ص 05:35 ص 11:55 ص 03:04 م 06:15 م 07:45 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 04:15 ص 05:35 ص 11:55 ص 03:03 م 06:15 م 07:45 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 04:14 ص 05:34 ص 11:54 ص 03:03 م 06:15 م 07:45 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 04:14 ص 05:34 ص 11:54 ص 03:02 م 06:15 م 07:45 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 04:13 ص 05:33 ص 11:54 ص 03:02 م 06:15 م 07:45 م