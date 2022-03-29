الراصد الجوي: طقس فلسطين يشهد ارتفاع متتالي للحرارة حتى بداية شهر رمضان

قال الراصد الجوي، اليوم الثلاثاء 29/3/2022، أن طقس فلسطين سيشهد ارتفاع متتالي لدرجات الحرارة حتى بداية شهر رمضان المبارك 2022.

واليوم يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ربيعيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء 2022/03/30: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس 2022/03/31: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ربيعيا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

فيما يكون يوم الجمعة 2022/04/01الجو غائماً جزئياً جافا وحارا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .