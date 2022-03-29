أضرار النوم بعد السحور في رمضان 2022

يقع كثير من المسلمين في خطأ كبير في شهر رمضان الكريم بالنوم مباشرة بعد تناول وجبة السحور، فهل يتوقف الضرر على زيادة الوزن فقط؟

أثبتت الدراسات الحديثة أن النوم بعد تناول الطعام مباشرة يضر بالإنسان، والأمر ذاته ينطبق على الأكل ثم النوم في رمضان سواء بعد وجبة الإفطار أو وجبة السحور.

ومع ذلك يكثر البحث عما يحدث بعد تناول السحور بالتحديد، ويتساءل كثيرون هل السحور قبل النوم يزيد الوزن أم يتوقف الأمر على طبيعة الأطعمة التي تضمها مائدة السحور؟

وتتعدد أضرار النوم بعد السحور في شهر رمضان الكريم، ورغم أنه طبقا للسنة النبوية يفضل تأخير السحور إلى آخر ساعتين في الليل، فإنه لا يجب أن تكون قبل أذان الفجر مباشرة.

الغرض الأساسي من عدم النوم بعد تناول وجبة السحور مباشرة هو إتاحة الوقت لهضم الطعام وعدم الإضرار بالجسم، حيث يترتب على عدم البقاء مستيقظا بعض الوقت مجموعة مشاكل صحية.

وتتعدد أضرار النوم بعد تناول السحور في رمضان، أبرزها: زيادة الوزن، والالتهابات، واضطراب النوم، وصعوبات التنفس أثناء النوم، الجلطات، اضطرابات في الجهاز الهضمي، والشعور بالعطش.