سعر العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 47 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 29/3/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 2.15 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 1.46% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 42.01%، ما يعادل انخفاض قدره 0.09% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 1.07% لتسجل نحو 47,458 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 2.42% لتسجل نحو 3,398 دولار.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 0.69% لتسجل نحو 435 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 0.79% لتسجل نحو 0.8745 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 2.74% لتسجل نحو 1.22 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 8.15% لتسجل نحو 102 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 2.05% لتسجل نحو 110 دولار.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 3.24% لتسجل نحو 93 دولار.