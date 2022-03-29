شاهد مباراة مصر والسنغال بث مباشر

من المقرر أن يخوض منتخب مصر الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب السنغال في مباراة صعبة يتابعها العالم كله وعشاق القارة السمراء تحديدا في مباراة الحسم للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب التي جمعت بين المنتخبين يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.

وتمثل المباراة حلما كبيرًا وغاليًا للمنتخبين مصر والسنغال بعدما تواجدا معًا أيضًا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، ولكن القرعة هذه المرة أوقعت منتخبي مصر والسنغال معاً في مباراة فاصلة ستحرم المونديال من أحدهما.

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