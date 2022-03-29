توضيح بخصوص نسبة صرف رواتب ومستحقات موظفي السلطة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن نسبة وآلية صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر مارس 2022.

وقالت المصادر: "إن الراتب سيصرف لهذا الشهر بنسبة 80%، بحد أدنى 2000شيكل، أي نفس ما تقاضاه الموظف الشهر الماضي".

وفيما يتعلق بخصوص المستحقات، أوضحت المصادر، أن المستحقات ستكون النسبة 15% من اجمالي المستحقات للشهور الأربعة الماضية، مثال: راتب موظف 2100 شيكل واجمالي كل مستحقاته 1000 شيكل للشهور السابقة، سيتقاضى راتب 2000 شيكل حد أدنى، بالإضافة لـ 15% من الألف شيكل، وتعادل 150 شيكلاً، وأن اجمالي ما سيصرف له هذا الشهر 2150شيكلا".

وأضافت المصادر: "على سبيل المثال الموظف الذي تبلغ مستحقاته 2000 شيكل يرصد له 300 شيكل، المستحقات 3000 يُصرف له 450 شيكلاً، أما من له مستحقات 4000 يصرف للموظف 600 شيكل منها".

وتابعت: "من له مستحقات 5000 يصرف له 750 شيكلا، ومن تبلغ مستحقاته 6000 يُصرف له 900 شيكل"، مشيرة إلى أن النسبة تختلف من موظف لآخر بحسب راتبه واجمالي مستحقاته".