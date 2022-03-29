كيفية تنظم وقتك في شهر رمضان المبارك..؟

كيفية تنظيم الوقت في رمضان، هذا ما سنتناوله في هذا المقال، عندما يرغب الإنسان بعمل أي شيء في شهر رمضان المبارك يجب أن يحدد لديه أربعة معايير، وهي معرفة الطاقة التي يمتلكها، والوقت المتاح له، ولمن سيمنح الأولوية، وما طبيعة المهمة التي سيقوم بها.

كيفية تنظيم الوقت في رمضان

في شهر رمضان يتسابق الجميع من أجل التقرب إلى الله، وفي العادة لا يجد الشخص وقتاً في فترة المساء بسبب الاستعداد لتناول الفطور، لذلك يعتقد الشخص بأن الطاقة التي يمتلكها لن تكفيه، وحتى يتجنب الشعور بذلك فإنه فقط يحتاج لتعلم كيفية إدارة الوقت في رمضان.

كيفية تنظيم الوقت في رمضان

1- تجنب السهر إلى وقت السحور:

السهر الطويل وعدم الحصول على قسط كاف من النوم خلال ساعات الليل يؤثّر في النشاط في الصباح، وبالأخص للأشخاص العاملين الذينَ يجب أن يستيقظوا باكراً للذهاب إلى العمل، لأنّ متوسط عدد ساعات النوم سيصل إلى أربع ساعات فقط، وهو أقل من المعدل الطبيعي الذي يجب أن يتراوح بين ست إلى ثماني ساعات يوميّاً.

2- الاستيقاظ باكراً:

من العادات الرمضانيّة التي تُنهك الجسم وتضيّق الوقت الاستيقاظ في وقتٍ مُتأخر، حيث يؤدّي إلى عدم قدرة الشخص على أداء أعماله بأكمل الوجه، ولا يكون لديه الوقت للعبادات أيضاً، لذلِكَ يجب الحرص على الاستيقاظ باكراً للتمكُن من القيام بكُل الواجبات والعبادات براحة كبيرة.

3- تجهيز الأكلات في الثلاجة:

بالنسبة للمرأة التي تقضي مُعظم وقتها في المطبخ في ساعات النهار أثناء الصيام، فمن الأفضل لها تحضير أكلات تكفي لأسبوع كامل حتّى تسخنها قبل الإفطار، وهذا يوفر الكثير من الوقت الذي تستطيع قضاءه في قراءة القرآن ومتابعة الأعمال الأخرى، أو بالإمكان تحضير الطبخة في الليل قبل يوم من الصيام، فذلِكَ يُساعد على تفادي ضيق الوقت في اليوم التالي.

4- تدوين المهام اليوميّة على ورقة:

أفضل طريقة لتنظيم الوقت في الأيام العادية، وبالأخص في رمضان هو تدوين المهام التي يجب القيام بها في اليوم التالي على ورقة، وتحديد الأعمال التي انتهت بعلامة حتى يشعر الشخص بالإنجاز؛ كتدوين الأجزاء القرآنية التي يجب قراءتها في اليوم، وتحديد الوقت المُلائم لذلك، بالإضافة لكتابة المهام التي يجب إنجازها.

5- ممارسة الرياضة قبل الإفطار:

إذا كانَ الشخص ممن يُمارسونَ التمارين الرياضيّة في العادة، فإنّ أفضل الأوقات لممارستها في رمضان هو قبل الإفطار بساعة أو بعد الإفطار بساعتين، وفي حالة أدائها قبل الفطور فمن الأفضل ممارسة الرياضات الخفيفة؛ كالمشي أو الأيروبكس حتى لا تؤدي لإنهاك الجسم، ويُنصح بإنهاء التمارين قبلَ الإفطار برُبع ساعة على الأقل.