مبابي يدفع أسينسيو لقرار حاسم بشأن مستقبله

يطلب الإسباني ماركو أسينسيو، جناح ريال مدريد، الحصول على ضمانات قبل توقيع عقد جديد مع النادي الملكي.



وينتهي عقد أسينسيو مع الميرنجي في صيف 2023، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حاليًا بشأن التجديد.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد يؤجل حاليًا كل مفاوضات التجديد لحين الانتهاء من المنافسة على لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أسينسيو لن يوافق على تجديد عقده مع ريال مدريد، دون الحصول على ضمانات اقتصادية ورياضية بشأن مستقبله.



ويحصل الجناح الإسباني حاليًا على 7 ملايين يورو سنويًا، ويريد زيادة راتبه، بالإضافة إلى ضمان مساحة للمشاركة في المباريات، حال التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.



وذكر الموقع الإيطالي أن ريال مدريد سيعرض أسينسيو للبيع، إذا رفض التجديد قبل بدء الموسم الجديد، حيث يحظى اللاعب باهتمام قوي من ميلان وليفربول وآرسنال.