الاحتلال يُبعد الشيخ عبد الرحمن بكيرات عن المسجد الأقصى

قررت شرطة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إبعاد مدير مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن في القدس الشيخ عبد الرحمن بكيرات عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، قابلة للتجديد.

وأفاد الشيخ بكيرات، بأن شرطة الاحتلال استدعته، صباح اليوم الثلاثاء، للتحقيق معه، حيث تم استجوابه لفترة بسيطة في مركز “القشلة” في باب الخليل، وكان أمر الإبعاد جاهزًا بحقه.

وأضاف بكيرات :"بأن المحقق اتهمه بأن وجوده في المسجد الأقصى يشكل خطرًا وتهديدًا في المسجد الأقصى، وأن هناك قراراً بإبعاده، ويُمكن أن يتم تمديد القرار الأسبوع القادم.

وأشار إلى، أن مخابرات الاحتلال استدعته مؤخرًا حول الأمر ذاته، وأبلغ المحقق بأن من يشكّل خطرًا فعليًا هم المستوطنون الذين يقتحمون المسجد الأقصى ويستفزون المصلين.

ولفت الشيخ بكيرات إلى أن الظلم لا يدوم وسيزول على عتبات المسجد الأقصى المبارك وظلم الاحتلال إلى زوال قريب.