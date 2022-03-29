أدعية أيام رمضان.. دعاء اليوم الأول من رمضان2022، يبحث الكثير من الصائمين، بشكل شبه يومي على أدعياء شهر رمضان المبارك، والدعاء المحبب قوله في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك 2022، فالكثير يبحث عن دعاء اليوم الاول من رمضان 2022، وأدعية أيام رمضان 2022 كاملة للدعاء بها قبل وبعد الصلوات وقبل الفطور.

دعاء اليوم الأول من رمضان 2022

وتكثر أدعية أيام رمضان فالبعض يفضل الدعاء القريب والمعتاد وغيره يحبذ الدعاء الغير مألوف وجديد ، لذلك قررنا لكم في هذه المقالة وضع أدعية رمضان وخاصة دعاء شهر رمضان ودعاء اليوم الأول من شهر رمضان2022، بعد رصد فريق العمل عمليات كبيرة على دعاء رمضان ودعاء أيام رمضان 2022.

دعاء رمضان قصير

وفي مقالنا أدعية أيام رمضان.. دعاء اليوم الأول من رمضان2022،وضعنا لكم دعاء اول يوم رمضان: (اللهمَ اجْعلْ صِيامي في هذا الشهر صِيام الصّائِمينَ وقيامي فيهِ قيامَ القائِمينَ ونَبّهْني فيهِ عن نومة الغافِلينَ وأغفر لي جُرمي فيهِ يا الهَ العالَمينَ واعْفُ عنّي يا عافياً عنِ المجْرمين).

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أدعية أيام رمضان

ومن الدعاء أيضا المحبب قوله في ايام شهر رمضان 2022، واليوم الاول من رمضان، دعاء اول يوم رمضان: ( اللهم ارزقني في هذا الشهر الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين ويا أرحم الرّاحمينَ).

رسالة للأئمة وقد اقبل شهر رمضان وصلاة التراويح وبعضهم يطيل في دعاء القنوت وحده أطول من ركعتي الصلاة وهذا خلاف السنة pic.twitter.com/SDWVzZIPmT — أ.د فهد الرومي (@fahad01112) March 28, 2022

دعاء رمضان

وفي اطار مقالنا أدعية أيام رمضان.. دعاء اليوم الأول من رمضان2022 وضعنا لكم أيضا دعاء اول يوم رمضان: (اللهم قوني في هذا الشهر الفضيل على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك، يا أبصر الناظرين يا رَّحمـٰن يا رحيم).

أدعية رمضان

وفي مقالنا أدعية أيام رمضان، نأمل أن نكون قد أوصلنا لكم كافة ما هو مطلوب للدعاء في اليوم الأول من شهر رمضان، وكل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم عليكم جميعاً متابعينا الكرام .