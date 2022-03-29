تأسيس وحدة جديدة تابعة لـجهاز "الشاباك".. فما الهدف منها؟

أُعلن، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس وحدة جديدة تابعة لـجهاز "الشاباك"؛ لمواجهة الخلايا الفدائية في الداخل المحتل.

وأفادت مصادر عبرية: بأن الأجهزة الأمنية أعلنت عن تأسيس وحدة جديدة في "الشاباك"، ويطلق عليها اسم "المسرح الإسرائيلي" لمواجهة الخلايا الفدائية في الداخل المحتل.

وكان قرر جيش الاحتلال منع الملاحة والتدريب الانفرادي للقوات في مناطق الداخل الفلسطيني حتى إشعار آخر، وتعزيز محطات الانتظار وتوصيل الجنود بمزيد من قوات الأمن؛ خوفاً من تنفيذ عمليات فدائية.

ويُشار إلى أنه، أعلنت وسائل اعلام عبرية، مساء الاحد الماضي، عن مقتل مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار وقعت في بلدة الخضيرة في الداخل المحتل، مشيرة الى أنه تم اطلاق النار نحو المنفذين مما ادى لاستشهادهم.

و بحسب المصادر العبرية، فإن العملية أسفرت عن وقوع 10 اصابات، بينها حالات خطيرة.

ومن جانبها قالت القناة الـ13 العبرية :" إنّ عملية الخضيرة في جنوب حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل "جرت في قلب "إسرائيل" ولم يروا مثلها منذ مدة طويلة".

ومنذ أيام، قتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع، ونقلت حينها “القناة الـ12” الإسرائيلية، عن مصدرٍ سياسي قوله: “نأمل أن لا تكون عملية بئر السبع هي براعم ما نتوقعه في شهر رمضان".