برشلونة يفضل صلاح ونجم البوندسليجا على ليفاندوفسكي

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة اتفاق البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، على الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.



وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن في صيف 2023، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن.



وزعمت تقارير مؤخرًا أن المهاجم البولندي، توصل لاتفاق شخصي مع البارسا.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي عرض على برشلونة بالفعل عن طريق أحد الوسطاء، لكن لا يوجد أي شيء متقدم في المحادثات بين الطرفين، رغم العلاقات المميزة بين وكيله بيني زاهافي، ورئيس البارسا خوان لابورتا.



وأشارت إلى أن برشلونة يضع ليفاندوفسكي خيارًا ثالثًا في أهدافه بالميركاتو الصيفي، بعد النرويجي إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)، والمصري محمد صلاح (ليفربول).



وأوضحت أن برشلونة يقدر جودة ليفاندوفسكي، لكنه يرى أن بايرن ميونخ لن يتركه بسعر بخس، رغم أن عقد اللاعب ينتهي في صيف 2023، كما أن راتب النجم البولندي كبير على ميزانية البارسا.



وذكرت أن المهاجم البولندي سيبلغ 34 عامًا في 21 أغسطس/آب المقبل، ما لا يتناسب أيضًا مع أفكار المشروع الحالي لبرشلونة.