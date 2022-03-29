رئيس الحكومة اللبنانية يرفض تقديم استقالته

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، رفضه تقديم استقالته من منصبه في رئاسة الحكومة.

وقال ميقاتي :"لن أكون سبباً في تعطيل الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان".

وأضاف ميقاتي: "من مهمات الحكومة اليوم إجراء الانتخابات النيابية ولا يمكن أن أنساق إلى الاستقالة كي لا تكون مبررا لتعطيل الانتخابات، ولن أكون سببا لتعطيل الانتخابات، ولهذا السبب لن أُقدم على الاستقالة".

وأشار إلى أنه، في ضوء المؤشرات الخارجية التي تصل والجولات الخارجية التي قمت بها لمست دعماً كبيراً للبنان وسعياً لمساعدته، لافتاً إلى أنه داخل البلد هناك تخبط وسعي من قبل البعض لاستثمار كل الأمور في الحملات الانتخابية".

ورأى ميقاتي بأنه لا يمكن حل المشكلات التي نعاني منها بالطريقة الشعبوية التي يشهدها لبنان، فالوطن يدفع الثمن اليوم، موضحاً أنه إذا لم يتحد اللبنانيون جميعاً لإيجاد الحلول فلا يمكنهم الخروج من الأزمة التي يمرون بها"