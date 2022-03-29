بعد لقائه عباس..الملك عبد الله يلتقي "غانتس" في عمّان

أعلن مكتب وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أن "غانتس" التقى ملك ‎الأردن عبدالله الثاني في ‎العاصمة الأردنية عمان.

وقال مكتب "غانتس" في تصريح صحفي :" التقى وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، ملك ‎الأردن عبدالله الثاني في ‎عمان وهنأه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، وبحث الاثنان الخطوات لتهدئة التوتر في القدس، بالتنسيق والتعاون الأمني والخطوات الإسرائيلية لتحسين الوضع".

يذكر أن الملك الأردني عبد الله الثاني، زار يوم أمس الإثنين، مدينة رام الله والتقي خلالها رئيس السلطة محمود عباس، في محاولة لتهدئة الأوضاع الأمنية قبل حلول شهر رمضان المبارك في كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة الضفة والقدس المحتلة.