إصابات بالاختناق في قصرة جنوب نابلس

اصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، خلال قمع الاحتلال لأهالي قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عقب منع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أهالي بلدة قصرة جنوب محافظة نابلس، من الوصول إلى أراضيهم التي استولى عليها قبل شهور.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة الشرقية من بلدة قصرة التي جرى الاستيلاء عليها قبل شهور، والتي تقدر بنحو 300 دونم مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، واطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال جرفت مساحات من هذه الأراضي ونصبت أعمدة كهرباء فيها، لتوسعة مستوطنة "مجدولوم" المقامة على أراضي البلدة.