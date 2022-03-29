الهدمي يحذر من محاولات تفجير الأوضاع في القدس عشية شهر رمضان

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الثلاثاء: "إن قوات الاحتلال ومستوطنيها تصعد من انتهاكاتها في مدينة القدس الشرقية المحتلة، عشية حلول شهر رمضان المبارك".

وحذّر الهدمي، من محاولات تقودها جماعات المستوطنين، بغطاء من شرطة الاحتلال، لتفجير الأوضاع الهشة أصلا، في مدينة القدس.

ودان إقدام مستوطنين على اقتحام فندق البتراء في ميدان عمر بن الخطاب بمنطقة باب الخليل بحماية من شرطة الاحتلال، معتبراً أن الاقتحام مقدمة للاستيلاء على عقارات تقع بملكية بطريركية الروم الأرثوذكس ومستأجرة من قبل عائلات فلسطينية، في محاولة لاستهداف الوجود الفلسطيني بالمدينة المقدسة.

وأشار الهدمي إلى ان هذه الخطوة، تأتي في وقت أعلنت فيه سلطات الاحتلال عن السماح للمستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

كما حذّر من نوايا عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لتفجير الأوضاع بالمدينة، عشية حلول شهر رمضان، من خلال نيته اقتحام المسجد يوم الخميس، واستمراره في إبقاء خيمته الاستيطانية على أرض عائلة سالم بالشيخ جراح.

وأضاف الهدمي :"أنه بمقابل تصعيد هدم المنازل الفلسطينية، فإن سلطات الاحتلال تصعد من قرارات الاستيطان في محاولة لتحويل القدس الشرقية الى "غيتو" معزول ضمن "القدس الكبرى".

وتابع قائلاً: "في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي إنها ترغب بالهدوء في المدينة، فإنها تواصل انتهاكاتها ضد المواطنين والمقدسات والعقارات الفلسطينية بالمدينة وتشجع المستوطنين على تنفيذ المزيد من الاعتداءات من خلال توفير الحماية لهم".

وأردف الهدمي: "إذا كان المجتمع الدولي جادا فعلاً بمنع التوتر بالمدينة المقدسة فإن عليه أن يضغط بالفعل وليس فقط بالقول على "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف انتهاكاتها ولجم جماعات المستوطنين".